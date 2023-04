La Confraternita dell'Immacolata Concezione invita la cittadinanza a partecipare all'antico rito penitenziale della "Processione del tamburo", che come da tradizione si snoderà fra le vie di Sora nella notte tra il giovedì e il venerdì Santo.

È un rito molto sentito e particolare: alle 3 della notte i fedeli si raccolgono in preghiera. Al rullo del tamburo e al suono di "taratrappole", il gruppo "sveglia" la città e annuncia la passione che Gesù sta vivendo.

Un appuntamento molto seguito dai sorani e che ogni anno registra una grande partecipazione.

Per consentire lo svolgimento della processione in sicurezza, il Comune ha emanato un'ordinanza di sospensione del traffico veicolare lungo le strade interessate, dalle ore 3 di venerdì 7 aprile fino al termine.

Sarà come sempre suggestivo e toccante vedere i membri delle tante confraternite percorrere incappucciati le strade della città. Questo il tragitto: chiesa di Santa Restituta, corso Volsci, piazza Palestro, via XX Settembre, viale Regina Elena, chiesa di San Giuliano, via Ferri, via Costantinopoli, via Macchiavelli, via Petrarca, via Ancona, piazza IV Novembre, via Balbo, Ponte Cavalieri di Vittorio Veneto, piazza Venditti, piazza San Silvestro, via Milazzo, via Branca, piazza Baronio, Lungoliri Rosati, piazza Esedra, corso Volsci, piazza Indipendenza, via XI Febbraio, via Corridoni, via Zincone, via Martiri di via Fani, cimitero, via Reggimento Divisione Acqui, via Marsicana, piazza Risorgimento, via Firmio, via Vittorio Emanuele III. Infine il rientro nella chiesa di Santa Restituta.