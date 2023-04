La Pasqua con Giotto come tradizione ormai collaudata in quel di Boville Ernica, torna per la diciottesima edizione. Anche per quest'anno, nel cuore del paese, sarà proposto un ricco cartellone di appuntamenti, promosso dal comune di Boville, per voce del sindaco Enzo Perciballi e dell'assessore alla cultura Anna Maria Fratarcangeli, in sinergia con la Pro loco.

Si parte giovedì con la rassegna d'arte "Il sacro nella città dell'Angelo" alle ore 18 al museo civico San Francesco cui seguirà un intervento musicale a cura di A.Gi.Mus. in collaborazione con il Conservatorio Licinio Refice. Venerdì alle 21 la Passione Vivente, curata dal gruppo Passione di Cristo in collaborazione con la Pro loco. Sabato a partire dalle 16 nella Biblioteca Comunale la cerimonia di conferimento della cittadinanza onoraria al Professor Teodoro Brescia. Le giornate di domenica e lunedì saranno dedicate alle visite guidate del centro storico e all'Angelo di Giotto.

Per informazioni e prenotazioni, basterà rivolgersi alla Pro Loco al numero 338 7854431. Per un brivido adrenalinico, sarà poi possibile vedere delle esibizioni in parapendio e provare a volare in tandem con istruttore abilitato. Tante ancora le iniziative nella giornata di Pasquetta. Alle 17 il Premio Giotto.