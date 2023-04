Sabato scorso a Strangolagalli si è tenuta una giornata dedicata ai bambini, con laboratori, giochi e visione di brevi filmati, in occasione della giornata mondiale della consapevolezza sull'autismo. I bambini, inoltre, sono stati impegnati in una caccia all'uovo solidale. È stato sicuramente un grande momento di condivisione e aggregazione per tutti i partecipanti entusiasti dell'iniziativa. «Quest'anno sono state scelte delle uova speciali, il cui ricavato va a favore dell'associazione Officium. Ringraziamo la cooperativa Phantasia e il suo personale per la loro preziosa collaborazione - si legge sulla pagina Facebook del Comune di Strangolagalli - Un grazie particolare va anche alle ragazze del servizio civile e a tutti i genitori e bambini che hanno partecipato all'iniziativa».