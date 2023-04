Sabato prossimo la Passione vivente a Torrice alle 20.30. «Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno!». Da questa preghiera che Gesù dalla croce rivolge al Padre per i suoi crocifissori, da questo messaggio di pace, proprio da qui è iniziato l'intenso cammino dell'associazione "I Viandanti" di Torrice che porterà alla rappresentazione della Passione vivente.

«La Pasqua si avvicina e già fervono i preparativi - sottolineano dall'associazione - si susseguono le prove tra gli scenari suggestivi del piccolo centro della Ciociaria. Strade, piazze e vicoli saranno l'ambientazione naturale dell'evento che viene riproposto dopo anni, finalmente l'attesa sta per terminare, torna in scena "Fides et Passio - La Passione di Cristo". Saranno oltre 150, tra figuranti e attori. Nel centro storico e lungo le vie del paese si svolgeranno le scene fondamentali della Via Crucis. Si partirà dall'ultima cena all'orto degli Ulivi, si continuerà poi con l'arresto e la condanna a morte di Gesù, la decisione di Ponzio Pilato di affidare la scelta alla folla, la flagellazione e, infine, la crocifissione. Sarà un'esperienza che andrà oltre la semplice rappresentazione teatrale, prevarranno la complessità dei personaggi, i continui cambi di scena, i passaggi narrativi e le ambientazioni suggestive che ci aiuteranno a tornare indietro nel tempo. In questo periodo di guerra e tragedie ci piacerebbe portare nel cuore di tutti il messaggio di pace e di speranza di Gesù. Non resta che invitarvi a condividere con noi questo eccezionale evento, vi aspettiamo a Torrice sabato 8 aprile alle ore 20.30».