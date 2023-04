Ha solo quattordici anni ma le idee chiare e, soprattutto, buona volontà, impegno e capacità tanto da riuscire a frequentare contemporaneamente due scuole: la secondaria di primo grado "Caio Mario", istituto comprensivo Veroli 2, e quella scelta seguendo, invece, la sua grande passione: la magia.

Nicolas Santoro, giovane e promettente allievo della Scuola di magia di Frosinone, sta imparando con grande entusiasmo le arti magiche sotto la guida di Americo Rocchi, celebre mentalista e prestigiatore, membro del Club Magico Italiano, che proprio a Frosinone ha voluto inaugurare una scuola per trasmettere ad aspiranti maghi i segreti di un'arte nobilissima e complessa.

Magic Nicolas, ti fai chiamare così quando sei in scena. Come è nata questa passione?

«Mio padre conosce da tempo il mio maestro Americo Rocchi, e quando ha aperto la scuola a Frosinone sono andato a vedere, per curiosità. E invece sono rimasto come studente».

Oggi avrai uno spettacolo al Teatro comunale Veroli.

Vediamo se indovini cosa voglio chiederti ora?

«Se stai pensando che sia intimorito dal pubblico perché sono giovane, ti stai sbagliando. Ho già fatto tanti spettacoli, e anche se ogni volta c'è una forte emozione, ci viene insegnato come gestire i nostri sentimenti e quelli degli spettatori, come affrontare il pubblico e come costruire uno spettacolo che possa avere successo. Il mago crea un suo mondo magico e deve farlo sembrare vero. Ci vuole molto studio e grande abilità. Ci prepariamo bene prima di ogni spettacolo».

Ecco, ora sei riuscito a stupirmi. I tuoi compagni ti chiedono di fare qualche trucco?

«Certo, i miei amici in genere restano incuriositi dal percorso che ho scelto, che si allontana molto dalle loro passioni, incentrate principalmente sullo sport o su altri interessi. Mi chiedono spesso di fare qualche magia ed io ho sempre dei piccoli effetti magici con cui intrattenerli. Mi piace molto fare magie, ma vorrei che ci fosse più attenzione verso quella che è una vera arte».

Ci sarà la magia nel tuo futuro?

«Spero di sì, vorrei completare i miei studi da mago ed esibirmi in giro per il mondo. Intanto, frequento la scuola media, sono anche assessore alla cultura del Consiglio comunale dei ragazzi, mi piace studiare, e poi ho le lezioni della scuola di magia. C'è del magico anche nel mio presente».

Vuoi vedere che so fare le magie pure io? Tifi per il Milan...

«Hai guardato la mia foto profilo. La magia è ben altro».

E Magic Nicolas darà una prova di quello che un mago sa realmente fare oggi alle 18 al Teatro Comunale Veroli. Lo spettacolo ha come titolo "Mentalismo moderno: un viaggio oltre i confini della scienza e della natura".

Il mago verolano, insieme ad Americo Rocchi e a Luciano Tiberi, stupirà il pubblico sulle note musicale del Malia Duo, in uno spettacolo dove realtà e finzione si mescoleranno insieme.

E sognare ad occhi aperti non sarà mai stato così reale.