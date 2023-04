Tutto pronto per la trentanovesima edizione della "Passione Vivente" che si svolgerà questa sera, a partire dalle 20.30, nel piazzale Europa di Pontecorvo.

L'iniziativa è stata organizzata dall'associazione San Grimoaldo Sacerdote con il patrocinio dell'amministrazione comunale di Pontecorvo, della Pro Loco di Pontecorvo, della Fit & Dance revolution, della confraternita San Giovanni e con la confraternita Buona morte.

Un appuntamento entrato nella tradizione della città fluviale e che si prepara stasera a far vivere ancora una volta una rievocazione ricca di emozioni.

In caso di pioggia l'evento sarà rinviato alla domenica di Pasqua.