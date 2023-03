Volgeranno lo sguardo a colui che hanno trafitto. La passione vivente tra i vicoli del centro storico. Regia di Lucio Fossanova. Un evento nato per celebrare la bellezza del borgo e rendere omaggio all'amico Giancarlo Paglia. Una carezza al cuore e all'anima che il poeta e scrittore Lucio Fossanova ha voluto regalare alla cittadinanza. «L'idea è nata per mantenere vivo il ricordo del nostro amico Giancarlo Paglia - ha raccontato Fossanova - era sua la volontà di animare i vicoli del centro storico con le scene del calvario di Gesù. Non a caso abbiamo mantenuto l'immagine che è sulla locandina e che proprio lui aveva scelto. Un'occasione anche per restituire quel ruolo centrale alla città di Monte San Giovanni Campano e alle bellezze del suo borgo, portando al suo interno giovani e famiglie dell'intero territorio comunale. È per questo che ho voluto coinvolgere nella rappresentazione le diverse associazioni».

L'evento si terrà domani dalle ore 20.30. Decine di attori e figuranti ripercorreranno le tappe centrali dei momenti che precedono la morte di Cristo Gesù. «Voglio già ringraziare quanti hanno dato la disponibilità, in particolare Luigi Cinelli - le parole del regista Lucio Fossanova - donando tempo e lavoro».