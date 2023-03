In un clima di grande festa, entusiasmo e partecipazione è stata inaugurata la "Easter Farm", la fattoria didattica allestita in un ambiente tipicamente pasquale, proprio in vista delle imminenti festività. Un ambiente certamente adatto ai bambini accompagnati dal loro genitori, che in occasione dell'inaugurazione hanno letteralmente invaso i due siti della location, in via Cupone II°, presso Andalusia Ranch, della famiglia Insardi, un ambiente country che per tutto l'anno si presta a momenti di svago e divertimento.

Ad allestire la Easter Farm la Meta Lux, dei fratelli Gianni e Fabrizio Meta, titolari di un'azienda leader in Italia e in Europa nell'allestimento di luminarie ed effetti scenografici luminosi. Per approntare il tutto la Meta Lux si è avvalsa della collaborazione di un'altra azienda specializzata in particolari allestimenti, la Rossi Stage, di Alfonso Rossi. L'inaugurazione c'è stata alla presenza di tante persone e degli addetti ai lavori con il taglio del nastro dell'amministrazione, rappresentata dal sindaco Giuseppe Sacco, dalla vice sindaco Valentina Chianta, con gli assessori Ivan Cerrone, Elisa Torriero e la giovane consigliera comunale Ileana Munno. La fattoria didattica dopo l'inaugurazione resterà aperta nei prossimi fine settimana del primo e due aprile e nelle giornate di Pasqua, otto, nove e dieci, dalle 9 alle 18 di sera.

Nell'ambiente tipicamente pasquale si potranno ammirare tanti animali da cortile e domestici, ma i bambini si potranno cimentare in tanti simpatici giochi come la caccia all'uovo, colorare l'uovo, la baby dance e dare da mangiare agli animali. Nel secondo sito, più a ridosso del fiume Melfa ci si potrà divertire nel labirinto di balle di paglia, sui giochi gonfiabili, con il giro su pony o calesse trainato dal cavallo. Si potranno ammirare anche storiche carrozze d'epoca. Tutta l'area è attrezzata per pic-nic, dove le famiglie in particolare ne potranno usufruire la giornata di Pasquetta per la classica uscita fuori porta. Personale qualificato nelle giornate di apertura a supporto della famiglie e per garantire la massima incolumità ai bambini.