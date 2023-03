Una mattinata all'insegna della consapevolezza e della sensibilizzazione. In occasione della giornata mondiale di consapevolezza sull'autismo, la biblioteca comunale di Strangolagalli ospiterà sabato prossimo dalle 10 alle 12 un laboratorio creativo, promosso in collaborazione con la cooperativa Phantasia. Un'occasione per avvicinarsi ad una problematica ancora troppo poco conosciuta e che viene spesso anticipata da pregiudizi e stereotipi. Sempre nella mattinata di sabato i volontari del Servizio Civile hanno in serbo un divertente momento per i bambini: nella piazza antistante la biblioteca sarà organizzata per loro una divertente caccia alle uova solidali.