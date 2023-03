Dal tour di Luca Abete, con tappa alla Folcara per incoraggiare i giovani studenti, alla didattica fino alla ricerca del lavoro. Una lunga giornata tutta da vivere anche oggi in ateneo.

L'inviato di Striscia La Notizia e il suo "Non ci ferma nessuno" farà tappa a Cassino con la campagna motivazionale tra i ragazzi presenti al Campus. Insieme a loro vivrà momenti di autentica simpatica e porterà strumenti utili ad analizzare le proprie paure e provare a superarle ma anche metodi per rintracciare il proprio talento e valorizzarlo.

In programma anche l'Holi Festival organizzato dalla comunità degli studenti internazionali.

E sul fronte della didattica? Cinque nuovi corsi di laurea dal prossimo anno accademico: Industrial Engineering Technology, Economia e Management del Made in Italy, Economics with Data Science, Scienze della Formazione primaria, Ingegneria Gestionale (laurea triennale). Questo e tanto altro alle due giornate, partite ieri, di Unicas Orienta dove gli studenti hanno potuto e potranno assistere alla presentazione dei corsi, visitare le strutture didattiche, la biblioteca, le aule e i laboratori, conoscere i servizi offerti.

E poi di scena il famoso Career Day, l'atteso evento organizzato dall'ufficio Job placement, in collaborazione con l'associazione dei laureati Alumni-Alaclam di Cassino, l'ufficio Comunicazione e il centro di ateneo per i Servizi informatici, che offre a studenti, laureandi e laureati l'opportunità di entrare in contatto diretto con i responsabili delle risorse umane delle più importanti aziende ed enti che operano nel nostro Paese e, più in generale, col mondo del lavoro. Anche quest'anno una straordinaria partecipazione: sono circa 80 le aziende e gli enti in presenza alla XIII edizione di UnicasCareerDay nel Campus Folcara.