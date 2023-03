Il 2 aprile il centro storico ospiterà il sesto appuntamento di Veroli Doc, la fortunata formula di promozione e valorizzazione del territorio che l'amministrazione comunale ha messo in campo in via sperimentale e che, invece, si è rivelata una felice intuizione. Degustazione Ospitalità Cultura (da qui l'acronimo Doc) sono i padroni di casa delle dodici giornate di festa in calendario, declinate durante i dodici mesi dell'anno, vestite dei colori delle quattro stagioni, e scandite dall'ospitalità ciociara, dalla ricchezza enogastronomica che caratterizza il frusinate e da un'offerta culturale e turistica di primo livello.

L'iniziativa è organizzata in collaborazione tra il comune ernico, la Pro loco, le associazioni di categoria (Cia, Cna, Coldiretti e Confagricoltura), la Fondazione Italiana Sommelier, l'associazione "Gli Artigiani del Borgo", e l'Airone di Veroli, e con il media partner Ciociariaturismo. Ancora una domenica, dunque, per scoprire i prodotti tipici a km 0, per curiosare tra opere d'artigianato ma anche per ammirare Veroli attraverso visite guidate, laboratori didattici ed intrattenimento con giochi per bambini. Questo sesto appuntamento prevede accanto agli stand commerciali, la nuova frontiera di quello che una volta era il negozio di quartiere, uno spazio per i palati golosi con lo street food gourmet.

La parte turistico-culturale prevede visite guidate nel centro storico, con l'apertura straordinaria della Sala dei Roboni del Comune e della chiesa di Santa Maria dei Franconi. Previsti laboratori didattici per bambini dai quattro ai dodici anni nel Museo Archeologico sull'argomento della tessitura, ma anche giochi in legno in piazza Santa Salome con "Ludus in tabula". Per gli amanti della natura, vi sarà la possibilità di effettuare trekking nei dintorni di Veroli a cura della Compagnia dei Viandanti con degustazione finale di "minestra de pane sotte". Tutte le info al numero della Pro loco di Veroli 0775.238929.