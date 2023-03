"Image of You" è l'ultimo singolo di Marco Vicini La Rocca, fuori dal 12 marzo. Il progetto è a cura di Francesco Pisana, bassista dei Magic Mojo Cover Communion, fondatore dei Symphosium Opera Rock e la collaborazione del maestro Gaspare Federico. Prodotto dell'etichetta tedesca Thunder Music Group, con la quale l'artista ha firmato pochi mesi fa un contratto. Il direttore generale Marco Di Maio lo ha fortemente voluto in squadra. La canzone è una ballata da dedicare a un affetto caro che non c'è più. "E tremo… nessuno sa perché tremo… fa freddo ed è buio senza di te nelle mie braccia", canta l'artista. «Quando ho ascoltato il provino della canzone ho avuto i brividi e mi sono commosso, pensando a mio nonno Vincenzo, perso dodici anni fa – ha detto il cantante – Ma è una ballad d'amore che coinvolge ogni tipo di sentimento per la persona amata. Spero che vi emozionerà».