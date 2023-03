Nella sede dell'associazione culturale "Rione Giardino", domani alle 18 il gruppo "La Cosa", composto da Renzo Scasseddu, Fabiana Scasseddu, Luciano Bracaglia, Marco Bracaglia, "Il Disegnatore di Lune" Gianluca Campoli e Gerardo Frantellizzi, presenterà " ‘Mparamece a parlà fruselunese", un progetto nato con l'intento di valorizzare e mantenere viva la tradizione del nostro dialetto. Nell'ambito dell'evento culturale, interverranno voci poetiche frusinati coordinate da Renzo Scasseddu che, facendosi portavoce dell'intero gruppo, ha parlato di questo progetto «che tende a far rimanere viva la tradizione del dialetto, continuando a dare importanza alle tradizioni, alla lingua in particolare che è uno strumento di comunicazione ineludibile primario, e a far sì che il dialetto non vada perduto, perché è lingua madre.

Non si pretende di far imparare a tutti il dialetto frusinate, che si sta perdendo e non è nemmeno così semplice sia nella tradizione orale sia in quella scritta, ma sicuramente avere contezza che esiste una lingua dialettale, che è la lingua madre appunto dei cittadini frusinati, sta a significare che vogliamo difendere, e portare sempre in prima linea, il senso dell'appartenenza ad una tradizione, ad una lingua, ad una cultura che il dialetto vuole conservare. Il dialetto ha una sua importanza fondamentale e primaria nella vita a partire dalla culla, laddove i genitori lo parlano». Per chi non potrà essere presente all'evento, potrà comunque seguirlo in diretta streaming https://www.facebook.com/lacosaparlafruselunese.