Il teatro comunale Veroli propone l'ultimo appuntamento del mese di marzo, avviandosi verso la chiusura di una stagione culturale fatta di continui sold out e di applausi scroscianti, che hanno premiato sia le compagnie teatrali che si sono alternate sul palcoscenico sia la gestione della Duecento22 Arti e Spettacolo di Enrico Quadrozzi e Fabrizio Bellacosa.

Domenica, alle ore 18, andrà in scena "Au-revoir", uno spettacolo introspettivo e dal sapore agrodolce, che introdurrà il pubblico nella terra promessa del jet-set, per disvelare l'apparenza di un mondo fatto di glamour, fama e premiazioni, e che si dimostrerà, al contrario, un sistema malato, che accetta solo egoismo e invidia come unico metodo per farsi strada. Viviana Falco racconterà, in un monologo che terrà lo spettatore inchiodato alla poltrona, le esperienze più intime di un artista, insieme ai suoi sentimenti, frustrazioni, speranze deluse e realizzate. Diretta da Luca Gabos, la Falco vestirà i panni di Claudia Rossi, un'attrice che, dopo anni di gavetta e porte sbattute in faccia, si ritrova all'apice del successo nel movimentato mondo dello star system, mondo che lei conosce fin troppo bene: corruzione, falsità e assenza di meritocrazia la fanno da padroni.

Nonostante tutto, Claudia ha raggiunto i propri sogni ma, proprio sul più bello, perde tutto ed è costretta a ricominciare daccapo, cosciente che quel sistema, dopo averle fatto raggiungere la vetta più alta, l'ha abbandonata lì, sola, per fare spazio all'idolo del momento. Claudia, delusa e amareggiata, cerca una rivincita per la quale è disposta a pagare qualunque prezzo; pur di riacquistare la fama e il successo perduti, infatti, non esiterà a corrompersi, assecondando proprio il modus operandi di quell'ambiente che tanto detestava. Lo spettacolo sarà curato dalle professionalità di Michel Simoncelli (Costumi) e Marco Costantini (Hair Stylist). Per informazioni e prenotazioni: Enrico 340.9109655, Fabrizio 389.1762555. Il costo del biglietto intero è di 10 euro.