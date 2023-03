Campo da padel a Veroli. Domani il taglio del nastro allo Sporting Club Zeppieri in via Colle Capito a Veroli, alle ore 15. Per contatti 3294194800, 3481121985, 0775335030. La struttura alla periferia di Veroli è da anni un centro sportivo molto rinomato e punto di riferimento per tanti amanti dello sport. Ora l'apertura del campo da padel.