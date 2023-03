Alla presenza del sindaco Domenico Alfieri, del vicesindaco e assessore alla cultura e al turismo Valentina Adiutori e del capo delegazione Fai della provincia di Frosinone Luigi Spaziani, sono state presentate giovedì scorso le "Giornate Fai di Primavera" dedicate al patrimonio artistico e culturale italiano, che si terranno a Paliano il 25 e il 26 marzo.

«Siamo orgogliosi - ha detto il sindaco Alfieri - che la Fondazione Fai abbia scelto Paliano per questo evento, un'iniziativa che permetterà di far conoscere le bellezze del nostro patrimonio paesaggistico, storico, culturale e umano. È un riconoscimento prestigioso che viene dalla più autorevole istituzione che nel nostro Paese si occupa di tutela dei beni culturali. Ci sarà l'opportunità di scoprire le tante ricchezze del nostro paese e sarà una vetrina per gli eventi futuri».

«Da una passeggiata nel centro storico alla visita a Palazzo Colonna, dalla biblioteca nel convento di Santa Maria Pugliano alla collegiata di S. Andrea, alla sartoria Rinascimentale. Tanti i luoghi che si potranno visitare in questo weekend, un itinerario che mostra appieno il potenziale della città di Paliano - gli ha fatto eco l'assessore comunale Adiutori - Ci auguriamo che questo evento sia un valido segnale di ripresa per il mondo della cultura e del turismo».