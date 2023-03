Tutto pronto per "Alza le Vele 2023". Dopo l'ultima edizione di tre anni fa, il vento torna a soffiare per la fiera del Food & Beverage organizzata da Gruppo Laziale Bevande e ABC Food Service. L'evento si terrà lunedì 27 e martedì 28 marzo al Palazzetto dello Sport di viale Olimpia.

Saranno oltre cinquanta le realtà del comparto alimentare e delle bevande presenti. Grazie agli sforzi e a solidi rapporti nel settore, infatti, Gruppo Laziale Bevande e ABC Food Service sono riusciti a riunire alcune tra le aziende più importanti e riconosciute, per offrire ai clienti invitati e a tutti gli operatori corsi, novità e proposte di acquisto direttamente in fiera.

Gli organizzatori della manifestazione, il responsabile vendite di Gruppo Laziale Bevande, Marco Turriziani, e Cristian Giansanti di ABC Food Service, sempre in prima linea per cercare di offrire un servizio sempre migliore ai clienti, promettono di offrire due giornate uniche.

Durante l'evento, i clienti avranno la possibilità di interagire direttamente con i responsabili delle più grandi aziende per conoscere le loro novità. Potranno partecipare gratuitamente ai corsi di miscelazione e preparazione di cocktail e assistere a un'esibizione di pizzaioli. Sono, inoltre, previste masterclass di Campari e Stock e cooking show curati da Unilever e Biffi. L'organizzazione di questo evento, unico nel Centro Italia, evidenzia l'interesse delle due aziende organizzatrici a costruire e a rafforzare rapporti commerciali stabili e sostenibili in tutto il territorio sul quale operano.

Gruppo Laziale Bevande è un'azienda consolidata nel settore horeca (hotellerie - restaurant - café) e superhoreca, tramite la vendita specializzata di bevande, e in continua crescita nelle province di Frosinone, Latina e Roma. ABC Food Service, è un cash&carry focalizzato nel settore dell'horeca alimentare, in continua evoluzione, che opera nelle province di Frosinone e Latina.

Le due aziende, dal marzo del 2016, hanno deciso di unire le forze per offrire la proposta più completa nel territorio. Una proposta che clienti e operatori potranno guardare da vicino nella due giorni di Alza le Vele.