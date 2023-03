Sold out per Lino Guanciale e Francesco Montanari in scena, per la prima volta, al Teatro Manzoni con lo spettacolo "L'uomo più crudele del mondo", scritto e diretto da Davide Sacco. Una pièce che ha mandato in visibilio il pubblico in sala, comica e struggente allo stesso tempo, drammatica quanto basta: un'ora e mezza di dialoghi serrati, colpi di scena fino ad un finale inaspettato che ribalta ogni disegno prospettico dello spettatore.

Fino a dove può spingersi la crudeltà dell'uomo? Qual è il limite che separa una brava persona da un bestia? A cosa possiamo arrivare se lasciamo prevalere l'istinto sulla ragione? Domande a cui i protagonisti in scena provano a dare risposte e a cui di riflesso, grazie soprattutto alla bravura dei due attori, anche il pubblico ha cercato di districarsi in un susseguirsi di emozioni che hanno lasciato lo spettatore vigile e attento a qualsiasi particolare. Il testo non da punti di riferimento, scorre via che è una bellezza, in un'ambientazione scarna, cupa in grado di porre al centro della scena esclusivamente il rapporto tra vittima e carnefice, di volta in volta messo in discussione e ribaltato.

Uno spettacolo che merita sicuramente gli applausi a scena aperta che il pubblico del Manzoni gli ha riservato. In sala ad applaudire anche l'attrice romana Claudia Pandolfi che ha dispensato foto, selfie e autografi prima e dopo lo spettacolo senza batter ciglio tra sorrisi e calorosi abbracci. «È stato uno spettacolo coinvolgente - ha detto il direttore artistico del teatro Manzoni, Marco Pagano - a tratti anche crudo ma sicuramente di altissimo livello. Voglio ringraziare Lino Guanciale e Francesco Montanari per aver regalato al pubblico una grande performance. Ma soprattutto per la loro grande disponibilità, infatti fino a mezzanotte il foyer del teatro era ancora pieno. Ci prepariamo al gran finale con Biagio Izzo, il prossimo 5 aprile, già tutto esaurito. Anche se non fa più notizia». E l'assessore Danilo Grossi ha aggiunto: «Una grande prova attoriale e una voglia sana di cultura che trova il suo spazio di espressione. Un'altra serata magica; a Cassino ci stiamo facendo sempre più l'abitudine».