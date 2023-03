Si inaugura stasera "Corde di primavera", festival frusinate giunto alla quinta edizione. I numerosi eventi in cartellone privilegeranno il mix vincente tra giovani talenti ed eccellenze della chitarra, con omaggi a grandi artisti, conferenze e incontri. Sotto la direzione artistica di Stefano Spallotta e Katia Sacchetti, "Corde di primavera" gode del patrocinio della Regione Lazio, della Provincia e del Comune di Frosinone. Oltre al sostegno degli enti locali, grandi aziende del territorio supporteranno l'iniziativa: Banca Popolare del Cassinate, Itas Assicurazioni di Roberta Altobelli, Otovision e Studio Dentistico Stefanescu.

Il tabellone prevede per questo primo fine settimana il concerto di Silvia e Livio Grasso, rispettivamente al violino e alla chitarra, che porteranno in scena stasera, alle 21 alla villa comunale, un omaggio musicale a Niccolò Paganini. Durante il concerto dei due musicisti pugliesi ci sarà modo di ascoltare anche brani di rara esecuzione tratti dal loro ultimo disco prodotto dalla Naxos. All'interno del festival si terrà anche un prestigioso master di interpretazione annuale tenuto da Frédéric Zigante, famoso chitarrista e docente italiano. Il 1° aprile sarà la volta dell'orchestra di chitarre "E-cetra", diretta da Eugenio Becherucci. Il concerto sarà aperto dai giovanissimi dell'Ensemble Pietrobono, dell'omonimo Istituto comprensivo frusinate, diretti da Vincenzo Aniello.

Il programma proseguirà, il 15 aprile, con il giovane e talentuoso austriaco David Volkmer, ospite del festival grazie alla partnership con il concorso internazionale "Corrado Alba", di cui il chitarrista è risultato vincitore nel 2022. Il 21 aprile si esibirà nella sede di Frosinone della BpC Gabriel Bianco, vincitore a soli 22 anni del "Guitar Foundation of America". Il 6 maggio Stefano Spallotta, questa volta nelle vesti di poliedrico artista e virtuosista dello strumento, si esibirà in concerto per chitarra solista, sotto la direzione di Marco Attura, anch'esso talento del nostro territorio. A chiudere, a settembre, una conferenza per celebrare il centenario della nascita di Alirio Diaz, chitarrista venezuelano di fama mondiale. Per informazioni rivolgersi ai numeri 328.9436467 e 338.7082357.