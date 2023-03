Giornata di prevenzione alla patologia cardio e cerebro vascolare. Appuntamento con la campagna di informazione e sensibilizzazione ictus e fibrillazione atriale domenica prossima.

«Vieni a controllare pressione arteriosa, frequenza e ritmo cardiaco, colesterolo e glicemia - si legge sull'invito - Riceverai indicazioni per migliorare lo stile di vita e per ridurre il rischio di ictus.

Se vuoi aderire non occorre la prenotazione, basta presentarsi il giorno domenica 19 marzo dalle ore 9 alle ore 16 al museo civico in piazza Santo Stefano 1 a Boville Ernica e attendere pazientemente il proprio turno».

Non resta che raggiungere, quindi, il centro storico del borgo, dove nel museo civico dal mattino al pomeriggio si terrà la giornata di prevenzione. Verranno effettuate le prime 100 visite in ordine di arrivo. Per chi lo desidera possibilità di iscrizione ad ad Alice Ciociaria.