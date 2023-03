San Giuseppe in famiglia, la festa dei mestieri, dei papà e di tutte le famiglie. Appuntamento fissato per domenica prossima, 19 marzo, nella parrocchia di San Giuseppe le Prata a Veroli. Il programma prevede alle 9.30 l'arrivo degli artigiani e visita dei tavoli. Alle 10.15 la celebrazione della messa e a seguire la processione che raggiungerà le villette per poi tornare indietro. Alle 13 il pranzo insieme con pasta e fagioli e per i bambini e ragazzi panino hamburger e patatine. Nel pomeriggio per i papà il torneo di biliardino. Sempre nel pomeriggio, insieme, bambini e genitori realizzeranno il mosaico di San Giuseppe. Per il pranzo è obbligatoria la prenotazione.

Il torneo di biliardino si svolgerà dalle 14.30 nel piazzale della chiesa di San Giuseppe le Prata, i papà si sfideranno a colpi di gol. Per iscriversi al pranzo e al torneo contattare il numero 3337356685. L'invito del parroco don Dino Mazzoli e del comitato a partecipare alla festa dei mestieri, dei papà e di tutte le famiglie. Un'occasione, dunque, per vivere un momento di festa e aggregazione e riscoprire anche mestieri finiti nel dimenticatoio. Appuntamento, quindi, per domenica prossima, a San Giuseppe le Prata in occasione della festa del papà.