L'arte dello scrivere protagonista oggi pomeriggio nella sala consiliare del palazzo comunale, con Massimo Turchetta che presenterà due libri. Il primo è "Ho sognato che correvo. Diario di una riabilitazione" in cui racconta la recente esperienza con la nuova "compagna" con cui ingaggia un testa a testa al termine del quale ottiene un "patteggiamento consensuale". Poi torna la piuma a fare il solletico all'autore, a prendersi gioco di lui, non l'ha ancora capito: "non è così che mi avrà, non sarà lei a condurre il gioco".

L'altro volume è "A quarant'anni da un ricordo", la memoria di un provino alla Rca che irrompe improvvisamente e prepotentemente durante una cena con amici in cui apprende la morte di Lilli Greco. Da lì il bisogno impellente di rievocare gli anni adolescenziali in cui il protagonista compose diversi brani che avrebbero potuto conoscere un destino diverso.

La presentazione dei libri è stata aperta dai saluti istituzionali del sindaco Luca Di Stefano e dei consiglieri comunali Salvatore Lombardi e Naike Maltese. A seguire gli interventi dei fisioterapisti Italo Zizzo e Pina Adipietro, del docente dell'Università popolare di Antica Terra Di Lavoro Roccasecca Alessandro Marcuccilli e della poetessa e critico musicale Alessia Lombardi. L'evento, moderato dal giornalista Loris Fratarcangeli, è stato arricchito dai contributi musicali di Davide Cocco e Claudio Spisani.