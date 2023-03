Ricognizione su Prato di Campoli tra gestione, pulizia e futuro. La stagione al pianoro è ai blocchi di partenza e lo start è atteso per il 24 aprile.

Se negli anni passati il periodo di apertura ha avuto sempre inizio a giugno, quest'anno verrà anticipato di qualche settimana. Già nel 2022, in occasione dei ponti di aprile e maggio, era stato dato il via alla gestione per periodi circoscritti e di maggiore visita al Pianoro come nei giorni festivi. Una modalità atta ad implementare anche la funzione di controllo e monitoraggio per limitare sempre più gli episodi di vandalismo gratuito.

L'annuncio è stato reso nel corso dell'ultimo consiglio comunale, contestualmente alla presentazione degli importi a base d'asta per i quali si procederà all'attribuzione della gestione dei chioschi e delle postazioni ambulanti.

Durante l'assemblea pubblica è stata Laura D'Onorio a chiedere chiarimenti circa questo cambiamento delle tariffe, reputate eccessivamente alte. Per i chioschi la base d'asta fissata a 10.000 euro, a fronte dei 3.500 delle annualità precedenti, e 1.500 euro per le postazioni mobili.

La risposta è arrivata per voce del sindaco Simone Cretaro che ha spiegato come la base d'asta sia stata cambiata in virtù soprattutto delle offerte ricevute negli anni passati. «La soglia minima è stata adeguata anche in linea con quanto presentato dagli stessi esercenti negli anni precedenti. Parliamo di cifre di gran lunga superiori alla base d'asta quelle offerte prima del 2022, per importi anche superiori ai 15.000 euro».

La consigliera di opposizione ha ravvisato anche il mancato sgombero delle aree gestite dagli esercenti al termine dei tempi stabiliti, con teli abbandonati a danno dell'armonia paesaggistica. La maggioranza, prendendo atto di queste criticità, ha annunciato una maggiore attenzione per questi dettagli.

Circa le sorti del pianoro, ancora il sindaco, facendosi megafono anche dell'assessore all'ambiente Emanuele Fiorini, ha dichiarato come ci siano dei progetti ben chiari per renderlo maggiormente appetibile e che verranno presentati a breve.