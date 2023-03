Un recital concerto nato da un'idea di Amedeo Di Sora e Federico Palladini. L'appuntamento è in programma domenica prossima alle 18 al teatro comunale "Vittorio Gassman" di Ripi. In scena "Genova di tutta la vita" (Faber, la musica, la poesia…), titolo ripreso da un verso del poeta Giorgio Caproni, con l'intento di omaggiare Genova e Fabrizio De André, che più volte aveva elogiato la propria città nelle sue canzoni.

Ma il tributo, ad ampissimo raggio, si estende anche a poeti come lo stesso Giorgio Caproni, Camillo Sbarbaro, Eugenio Montale, Umberto Saba e Dino Campana e a cantautori come Gino Paoli, Paolo Conte, Bruno Lauzi e Luigi Tenco.

«Io e l'amico Federico Palladini – ha detto Amedeo Di Sora – da tanti anni rendiamo omaggio a Fabrizio De André con i nostri concerti. Qualche mese fa, in un incontro occasionale, è nata l'idea di una collaborazione e abbiamo pensato di rendere omaggio non solo a De André ma soprattutto a Genova, intesa non solo come luogo geografico ma dell'anima. E abbiamo ampliato il raggio di interesse ai cantautori della cosiddetta "scuola genovese" e ai grandi poeti genovesi. Oltre alle nostre emozioni e sensazioni e ai nostri ricordi, io e Federico ci proponiamo di evocare e rappresentare un "mondo" poetico-musicale e una temperie storica e culturale di grande valore e di profonda suggestione. Dal momento che per la prima volta saremo insieme sul palcoscenico e che De André è sempre molto amato, ci aspettiamo una buona partecipazione di pubblico».

La regia del recital concerto è di Amedeo Di Sora, voce cantante e recitante Amedeo Di Sora, voce cantante e chitarre Federico Palladini. Costo del biglietto otto euro, consigliata la prenotazione (375.7449094).