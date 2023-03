Nei locali dell'ex lavatoio di Santa Francesca si sono svolte le votazioni per eleggere i nuovi membri del direttivo dell'associazione "Amici sagra della crespella".

Eletto all'unanimità presidente Stefano Quattrociocchi. «Ho accettato con piacere questo incarico, sono sicuro che con questo nuovo gruppo di lavoro potremmo portare a termine molte attività. Ringrazio il presidente uscente Angelo Rossi per la caparbietà e l'impegno dimostrato in questi anni caratterizzato dalla pandemia e dalle restrizioni in vigore per il covid che, purtroppo non ci ha permesso di organizzare per tre anni la sagra della crespella.

Nonostante queste difficoltà nell'ultimo anno, nel 2022 sono stati organizzati degli eventi di tutto rispetto: "La festa della ripartenza"; le tre giornate del "Primo festival degli antichi sapori e saperi". Ora si sta già pensando all'organizzazione dell'edizione 2023. Intanto il primo evento curato dal nuovo direttivo si terrà il 9 marzo, giornata in onore di Santa Francesca Romana. Nel plesso di Santa Francesca la messa officiata dal parroco don Jacques, che vedrà coinvolti tutti i ragazzi e l'infanzia Franchi de' Cavalieri.

A seguire distribuzione delle crespelle. Alle 19 nella chiesa di Santa Maria Assunta la messa presieduta da monsignor Giovanni Di Stefano, vicario generale della diocesi. A seguire la processione accompagnata dalla banda musicale di Castelliri e, a chiudere uno spettacolo pirotecnico e la degustazione delle crespelle. Il nuovo direttivo è composto da: vice presidente Veronica Quattrociocchi, segretario Pierluigi Renzi, tesoriere Vittorio Pazienza, consiglieri sono Eugenio Velocci, Jean Mary Aversa e Stefano Verrelli. Revisori dei conti Antonietta Rossi, Maria Grazia Magale e Erika Pazienza.