Campionato mondiale di pizza fritta 2023: a salire sul gradino più alto del podio, lo strangolagallese Pietro Sementilli. Il campionato mondiale si è tenuto a Rimini.

Alla prima partecipazione, il pizzaiolo ha conquistato i palati di tutti i membri della giuria con la sua creazione tra tradizione ed innovazione, una pizza fritta ai broccoli di Roccasecca e Ciccioli, gorgonzola e mousse di mascarpone.

Una passione nata sin da piccolo, per Pietro Sementilli con le mani in pasta ispirato dall'abilità materna. Dopo alcuni anni spesi in un altro ambito lavorativo, la voglia di dedicarsi alla ristorazione restava viva e Pietro inizia a muovere i primi passi in Calabria in questo mondo. Nel 2014, il ritorno in Ciociaria e l'apertura di una trattoria pizzeria in quel di Roccasecca.

Un'arte affinata nel tempo, quella della panificazione, culminata dopo tanti anni di formazione, con l'incontro con il maestro panificatore Davide Palladinelli. Su suo consiglio e sostegno, dopo il corso per diventare istruttore, Pietro Sementilli è divenuto anche membro dell'Accademia delle arti bianche. Nella sua carriera, essenziale la collaborazione con i fornitori, in particolare la Guglielmi Carni e la scelta di materie prime di qualità.

Nel 2019, si affaccia una prima ipotesi di collaborazione fruttuosa in terra elvetica. Poi il Covid, e la decisione di restare in Svizzera e aprire una nuova pizzeria a Basilea che tocca da subito numeri eccezionali tra delivery e servizio al tavolo. Arriva nell'autunno 2022 l'idea di partecipare al Campionato mondiale, grazie all'invito ed incoraggiamento del collega Gabriele Patrizi, che lo ha convinto ad iscriversi con lui.

«Una vittoria tanto bella quanto inaspettata - ha commentato Pietro Sementilli - I complimenti della giuria, sono stati un riconoscimento davvero importante. Questo successo è tanto mio quanto della mia famiglia, che mi ha sempre sostenuto. Grazie anche ai miei compagni di quest'avventura, in primis Gabriele Patrizi e Simone Taglienti».