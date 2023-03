Cultura, storia, arte e tradizioni enogastronomiche sono le protagoniste di una ricerca che verrà pubblicata in un ebook dal titolo "Viaggio nelle terre del Cesanese alla scoperta delle ricette della cucina ecclesiastica", promossa dall'Associazione per la gestione della Strada del Vino Cesanese e presentata ieri all'Istituto alberghiero "Buonarroti". Il progetto punta a valorizzare il territorio che comprende i comuni di Acuto, Affile, Anagni, Paliano, Piglio e Serrone, soprattutto per la produzione di due differenti denominazioni, Cesanese di Affile Doc e Cesanese del Piglio Docg. Per questo ha promosso una ricerca storica che individuasse le caratteristiche dell'alimentazione del passato e individuasse alcune ricette in uso allora.

La ricerca si è svolta in archivi di più istituzioni ecclesiastiche, dagli archivi dell'abbazia di Santa Scolastica a Subiaco a quelli diocesani di Alatri, Anagni, Segni, alcuni archivi parrocchiali e di conventi, ma anche gli archivi di Stato di Frosinone e Roma oltre a diversi archivi privati. Sono intervenuti: Francesco Cozzolino, preside del "Buonarroti", Antonio Borgia, presidente della "Strada del Vino Cesanese", Gioacchino Giammaria, presidente Isalm, Salvatore Tassa, cuciniere e capomastro rurale, Maria Grazia Borgia, biologa nutrizionista, Ernesto Di Renzo, docente di antropologia del gusto all'Università di Tor Vergata, moderati dal giornalista Rai Rocco Tolfa. A seguire un'apprezzata dimostrazione pratica e degustazione delle "Ricette divine", abbinate ad una selezione di vini di Cesanese di Affile, Cesanese del Piglio e Passerina del Frusinate, un light lunch a cura degli allievi dell'Alberghiero, coadiuvati dal corpo docente dell'istituto fiuggino. Presenti numerose autorità.