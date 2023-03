Un omaggio a Dalla e a Battisti in un imperdibile doppio appuntamento per festeggiare la storia della musica italiana. Domani e domenica, alle 18, la bellissima location del teatro comunale di Fiuggi ospiterà l'evento "Accendiamo i Luci". Le serate sono state organizzate dall'assessorato alla cultura, coordinato dal vicesindaco Marina Tucciarelli.

Domani l'omaggio a Lucio Dalla, con un viaggio straordinario in quel bagaglio musicale che il cantautore bolognese ha lasciato in eredità al mondo. Musica e parole saranno riproposte dalla cover ufficiale BMI.

A seguire, domenica 5 marzo, il tributo a Lucio Battisti nel ricordo del suo inimitabile talento musicale. Capolavori unici che andranno in scena grazie a Roberto Pambianchi e band, cover ufficiale.

«Abbiamo voluto fortemente organizzare questo doppio appuntamento – spiega il vicesindaco e assessore alla cultura Tucciarelli – che ricade a ottanta anni dalla nascita di due tra i più i grandi artisti musicali di sempre, per far conoscere alle nuove generazioni la cultura della musica e della discografia italiana. Sarà anche un'occasione per rivivere quelle melodie che negli anni Sessanta, Settanta e Ottanta hanno accompagnato e condizionato la vita di milioni di persone».

L'ingresso sarà a libera offerta e il ricavato di entrambe le serate sarà devoluto all'Associazione nazionale contro il disagio e l'alcolismo (Ancda), che da anni combatte le varie forme di dipendenza. È consigliabile la prenotazione sul sito comunale teatrofiuggi.it.