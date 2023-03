Il concerto doveva essere la punta di diamante di un appuntamento innovativo realizzato per presentare i bozzetti del carnevale. Invece l'appuntamento dello scorso 25 febbraio è stato condizionato dalla pioggia che ha portato all'inevitabile decisione di annullare il concerto dei Gemelli diversi.

Un appuntamento, che sarà riproposto tra qualche mese. Infatti dopo una riunione con lo staff organizzativo si è deciso che il duo si esibirà in piazza Porta Pia il prossimo 23 aprile, giorno della prima sfilata dei carri allegorici. Il carnevale pontecorvese, come già noto, si svolgerà nel prossimo mese di aprile. Una decisione assunta dall'amministrazione comunale insieme con tutti i carristi che prenderanno parte a questa edizione della kermesse allegorica.

La doppia sfilata è in programma per i prossimo 23 e 30 aprile e i carri allegorici in concorso, come comunicato dal consigliere comunale delegato agli eventi Massimo Santamaria che si sta occupando dell'organizzazione della kermesse, saranno tre cui si aggiungerà un altro carro allegorico fuori concorso. Nel corso della prima sfilata, in programma il 23 aprile prossimo, ci sarà l'atteso concerto dei Gemelli diversi che andrà ad impreziosire ancora di più il cartellone dei festeggiamenti per il carnevale. «Una lieta notizia per tutti voi: il concerto dei Gemelli diversi, rinviato sabato 25 febbraio causa pioggia, si terrà domenica 23 aprile (giorno della prima sfilata dei carri allegorici) alle ore 21:30», questa la comunicazione dell'organizzazione del carnevale pontecorvese.