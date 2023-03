Domenica prossima, 5 marzo, il ristorante Villa del Colle di Monte San Giovanni Campano ospiterà l'elegante iniziativa dedicata alle cerimonie, "Event day". Un'occasione imperdibile per chi deve preparare una festa e voglia prendere idee e spunti per matrimoni, battesimi, comunioni ed eventi di ogni tipo, o semplicemente per curiosare tra le novità del settore.

L'inizio è alle ore 15, con l'accoglienza e la presentazione dei vari stand espositivi. La giornata sarà allietata da musica live e da uno spettacolo. Ci sarà, inoltre, uno spazio per un ritratto istantaneo realizzato da una artista professionista. A seguire un bellissimo défilé di abiti da sposa, sposo e cerimonia e, in conclusione, il gran buffet finale di ringraziamento. Un brindisi alle idee, alle novità e ad un pomeriggio alternativo da trascorrere insieme.