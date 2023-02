Settimo sold out per il cinema Teatro Manzoni di Cassino e Radio Cassino nella stagione teatrale 2022/2023. Un altro successo annunciato grazie a uno spettacolo che ha coinvolto in prima persona i 700 spettatori in sala. Nino Frassica non aveva e non ha di certo bisogno di presentazioni, ma il grande entusiasmo che ha suscitato il suo show in combo con la Los Plaggers Band, un gruppo di formidabili musicisti, forse non ha avuto eguali nel corso di questa stagione teatrale.

Il nome Plaggers è una fusione tra Platters e plagio. Lo show è un originalissimo e coinvolgente viaggio musicale per quasi due ore e mezza di concerto-cabaret. Una grande festa, un'operazione di memoria musicale che ha visto l'esecuzione di un repertorio formato da oltre cento brani rivisti e corretti, in cui canzoni famosissime, pur mantenendo la propria identità, sono tagliate e ricucite dal surrealismo comico di Frassica.

Il pubblico del Manzoni è andato in visibilio sulle note di "Cacao Meravigliao", "Grazie dei Fiori bis" e "Viva la mamma col pomodoro" una fusione a freddo tra "Viva la pappa col pomodoro" e "Mamma mia dammi cento lire", come anche su sigle d'altri tempi come "Portobello" o le musichette della pubblicità; e ancora "Campagna" è diventa "Voglio andare a vivere con i cugini di campagna", e poi "Siamo donne" che si conclude con "Donna a Surriento", "Neri per sempre", "Tuca tuca" e tantissime altre hit che hanno fatto la storia della musica italiana.

Uno spettacolo dove il pubblico è stato un autentico protagonista, "travolto" dal ritmo incalzante dello show, divertito dalle invenzioni musicali di Frassica, ha cantato a squarciagola e partecipato direttamente allo show.

Grazie a medley dedicati alla musica degli anni '60 e '70, omaggi a Santana e Battisti, etc…, fino a crearsi un'atmosfera di complicità e intesa, grazie all'inesauribile vérve comica di un Nino Frassica apparso veramente in gran forma. «Ancora una volta il grande divertimento e coinvolgimento del pubblico - ha detto Marco Pagano, direttore artistico del Cinema Teatro Manzoni - ci ha fatto capire che la strada intrapresa ci sta regalando enormi soddisfazioni. Quando le aspettative di centinaia e centinaia di persone vengono confermate dagli applausi e dai sorrisi significa che il nostro compito, quello di appassionare il territorio a tutte le forme d'arte legate al teatro e dello spettacolo in genere, lo stiamo svolgendo attraverso risultati che sono sotto gli occhi di tutti».