Come ogni prima domenica del mese, torna Veroli Doc. Da novembre, l'amministrazione ha avviato questo esperimento che verrà proposto per un totale di 12 appuntamenti. Per l'occasione il centro storico diviene il proscenio di banchi con vendita di prodotti peculiari delle nostre zone, sia enogastronomici che artigianali. Il tutto strutturato, come precisato dall'amministrazione stessa «Con una serie di iniziative per favorire la valorizzazione dei luoghi e dare impulso alle eccellenze dell'artigianato e prodotti tipici del territorio». Il progetto vede la collaborazione delle associazioni di categoria, la Fondazione Italiana Sommelier, l'associazione "Gli Artigiani del Borgo", Pro Loco e la cooperativa «L'Airone».

Anche per domenica 5 marzo, non mancherà questo appuntamento. A traghettare i visitatori, le guide turistiche de «L'Airone» per visite della durata di circa due ore. Le partenze sono fissate alle ore 10 e alle ore 15 presso il punto informativo della Pro Loco. Per questa quinta giornata di Veroli Doc, sarà possibile ammirare la collezione conservata nella Cappella del Tesoro della Cattedrale di Veroli. Il percorso proseguirà alla volta di Santa Salome, custode della cappella della Scala Santa e della cripta. Gli avventori, dopo aver passeggiato tra i vicoli del centro potranno, su richiesta, visitare il museo civico archeologico. Per partecipare, necessaria la prenotazione sulla piattaforma prenotazioni.prolocoveroli.it, al numero 0775.238929 (anche whatsapp) o tramite l'email info@prolocoveroli.it. Una commistione di gusto e bellezza, storia e svago, per proporre la scoperta di Veroli a tutto tondo.