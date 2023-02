Grande attesa per il terzo appuntamento del "Festival internazionale Samuele Pagano", organizzato dal chitarrista Alessandro Minci e del pianista Virgilio Volante in collaborazione con il Comune di Atina e la Provincia di Frosinone e con la partnership di Banca Popolare del Cassinate, in programma oggi pomeriggio al Palazzo Ducale, con inizio alle 18. È l'omaggio che un intero territorio, la Valle di Comino, fa a uno dei suoi figli più illustri, Samuele Pagano, nato nel 1883 ad Atina, formatosi al conservatorio "San Pietro a Majella" di Napoli e divenuto un famoso direttore e compositore, conosciuto in Italia e all'estero. Proprio per questo non è mancato il sostegno della BPC, sempre attenta alla promozione del territorio e alla valorizzazione della cultura, della musica, dello spettacolo, dell'arte.

Ospiti d'onore del terzo appuntamento saranno la pianista Angela Ignacchiti e il mezzosoprano Elisabetta Paglia.

Angela Ignacchiti ha studiato con Aisemberg, Lepore e Spagnolo diplomandosi al conservatorio di Salerno. Si è diplomata in clavicembalo con il maestro Mauriello al conservatorio "Verdi" di Milano esibendosi poi in Italia, Belgio, Francia, Romania, Principato di Monaco, Messico e Spagna. È docente titolare di pianoforte alla scuola media "Arcadia" di Milano.

Elisabetta Paglia, diplomata in canto al conservatorio di Potenza, ha studiato a Milano perfezionandosi con Sylvia Rhis-Thomas, Enrico Fissore, Lina Vasta, Vincenzo Manno, Francesca Scaini e Gabriella Sborgi. Al suo attivo un ampio repertorio che spazia dal settecento al contemporaneo, esibendosi per diverse organizzazioni concertistiche nelle principali città d'Italia oltre che a Monaco di Baviera, Vienna, Wittenberg e Salisburgo dove ha anche diretto e suonato una composizione del maestro Iannarone. Ha inciso quattro dischi.