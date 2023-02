Domani dalle 15 alle 16, nella biblioteca diocesana del seminario vescovile di Ferentino, si terrà l'incontro "Storia del teatro in Ciociaria" con Vincenzo Ruggiero Perrino, dottore di ricerca in Storia del teatro moderno e contemporaneo, autore di saggi storico-letterari e della rubrica settimanale "Su il sipario" sul nostro quotidiano.

L'incontro affronterà la tematica della storia del teatro in Ciociaria, con particolare attenzione a Ferentino, partendo dall'antichità romana, passando per l'impianto paraspettacolare dell'Ufficio liturgico di Sant'Ambrogio, per gli interessi di Filetico per la teoria drammatica di Orazio, per alcune recite seicentesche e settecentesche, per arrivare alla spettacolarità popolare e alle manifestazioni scolastiche del tardo Ottocento.