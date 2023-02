Grande attesa in città per la rassegna di teatro popolare e dialettale "Stracci & Canovacci" che sabato prossimo, al teatro comunale, presenta "La nevicata del ‘56", una commedia in due atti in dialetto fiuggino ispirata a un divertente aneddoto storico risalente alla famosa nevicata del 1956 che isolò per molti giorni anche la cittadina termale.

Lo spassoso episodio, tramandato soltanto nei racconti, è stato ricostruito e scritto da Luca Simonelli, ideatore e curatore della rassegna, in una originale commedia teatrale in due atti. Si tratta della prima rassegna teatrale di questo genere realizzata a Fiuggi grazie al contributo della Regione Lazio, Lazio Crea e il patrocinio del Comune di Fiuggi, assessorato alla cultura e centro storico. L'appuntamento è fissato per il 25 febbraio, alle ore 21, al teatro comunale di piazza Trento e Trieste.