La meraviglia della musica riempie ancora il borgo ernico. Per il prossimo fine settimana, attesi gli ultimi due appuntamenti del progetto "Note e incontri, viaggio musicale nel tempo". Un tema centrale per la rassegna, declinata in sette appuntamenti, che si è svolta a Boville Ernica a partire da sabato 21 gennaio e che si avvia a conclusione. Il bouquet di incontri musicali ha visto la partecipazione e l'impegno di vari attori: l'associazione Agimus, la Regione Lazio che ha contribuito economicamente e il Comune di Boville Ernica che ha patrocinato l'evento.

A promuovere e a sostenere l'iniziativa, in prima linea il sindaco Enzo Perciballi con il supporto fattivo della consigliera delegata al Turismo, Martina Bocconi. Tutti gli appuntamenti hanno avuto come proscenio il museo civico di San Francesco e per il weekend gli ultimi due eventi della rassegna. Sabato 25 febbraio alle ore 21, con "I tesori della nostra terra" si esibiranno il coro Cai di Frosinone e il coro Gaudete in Domino di Veroli con i quali verrà ripercorso il patrimonio musicale nostrano grazie ai lavori di prestigiosi compositori figli di questa terra.

A chiusura del festival, domenica 26 febbraio, alle ore 17, sarà la corale diretta dal maestro Maria Fratarcangeli di Boville Ernica, con lo spettacolo "L'opera lirica moderna: il musical" con la direzione artistica di Augusto Colasanti. Un'immersione nel panorama musicale di più epoche quello pensato per la rassegna "Note e incontri" che ha restituito momenti poliedrici di melodie, parole e bellezza.