Appuntamento con Pier Paolo Pasolini alla Casa ciociara della cultura. Per la serie "Finestre della Casa ciociara della cultura" nell'ambito degli eventi per il centenario della nascita dello scrittore di "Ragazzi di vita" e di "Una vita violenta" (Pasolini era nato nel 1922) è prevista una conferenza del professor Marcello Carlino. Il titolo della serata è "Pier Paolo Pasolini, tratti di un profilo dello scrittore". L'evento è in calendario domani pomeriggio alle ore 17 nella saletta-centro delle arti di viale Matteotti 2 a Frosinone.

La Casa ciociara della cultura, presieduta dall'avvocato Arturo Del Giudice, propone una serie di eventi culturali dedicati alle personalità di spicco. L'evento di domani, impreziosito dall'intervento del professor Marcello Carlino intende ripercorrere una figura poliedrica come quella dello scrittore, poeta e regista assassinato all'idroscalo di Ostia nella notte tra il 1° e il 2 novembre 1975. Diverse le mostre, i convegni e gli eventi che in tutta Italia hanno approfondito la figura di Pasolini.

Del resto di Pasolini si è scritto e detto tanto, forse come nessun altro scrittore italiano del Novecento. Per la sua morte tragica, per la sua capacità di essere controcorrente e fuori dal suo tempo, per le sue operare letterarie e cinematografiche (memorabile il "Vangelo secondo Matteo"), un intellettuale scomodo ma anche capace di parlare ai "Ragazzi di vita" o di mettere maglietta e scarpini per giocare una partita di calcio. Di questo e altro ancora parlerà il professor Marcello Carlino.