Conto alla rovescia per il concerto di Irene Grandi. Domani sera Veroli ospiterà lo spettacolo dell'artista italiana, "Io in blues". La voce vibrante e la verve della cantante andranno in scena nella tensostruttura del Palacoccia a partire dalle 21. Grande attesa per l'evento musicale, promosso e organizzato dall'associazione Tarantelliri, nel range del festival "Tarantinverno".

Lo spettacolo, ad ingresso gratuito con offerta volontaria, finanziato dalla Regione Lazio e Lazio Crea, vede il patrocinio del comune di Veroli e il supporto della Pro Loco di Veroli. Il curatore e direttore artistico di Tarantelliri Festival, Francesco Quadrini ha espresso pieno entusiasmo nel suo commento: «Proporre uno spettacolo nella stagione invernale è stata una scommessa. I posti disponibili sono stati prenotati in pochissime ore, rendendoci davvero felici di aver organizzato un appuntamento musicale con un'artista di prestigio e di grande talento. A nome del presidente Domenico Pallagrosi e di tutta l'associazione, ringrazio la Regione Lazio e Lazio Crea per il fondamentale sostegno e l'amministrazione comunale di Veroli per la rinnovata ospitalità. Una menzione particolare al sindaco Simone Cretaro e alla consigliera con delega alla cultura Francesca Cerquozzi la cui disponibilità non è mai mancata. Abbiamo inaugurato questa collaborazione da qualche anno, promuovendo diversi appuntamenti nel periodo estivo che hanno avuto un riscontro più che positivo di entusiasmo e pubblico. Quella di domani sarà un'altra importante manifestazione, la più grande nel panorama musicale provinciale per la stagione invernale».

Un evento unico nel suo genere, un viaggio nei grandi successi di Irene Grandi e tra melodie immortali italiane e internazionali, per scandagliare a 360 gradi il mondo del blues, contaminazione naturale di tantissimi altri generi. La musica di livello è ormai di casa a Veroli dove, grazie all'impegno e alla minuziosa e impeccabile organizzazione del gruppo Tarantelliri, tornano spettacoli che fanno il pieno. E proprio il Palacoccia, con lo spazio antistante e la tensostruttura, sarà ancora una volta il proscenio degli eventi ideati dall'associazione da decenni caposaldo nella promozione della musica di livello in terra ciociara.