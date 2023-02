Nel corso della conferenza tenuta ieri mattina nella sala stampa dello stadio "Benito Stirpe" dal responsabile dell'Area marketing, comunicazione e rapporti istituzionali del Frosinone Calcio Salvatore Gualtieri e dall'amministratore delegato di Enoteca La Torre Michele Pepponi è stato ufficializzato il nome del ristorante che il prossimo 8 marzo sarà inaugurato all'interno dello stadio "Benito Stirpe". Si tratta di una iniziativa congiunta, unica in Italia, e di una sfida che può rappresentare il fiore all'occhiello del sodalizio del presidente Maurizio Stirpe.

Si chiamerà "Back Stage 1928". Perché questo nome? Lo ha spiegato il direttore Gualtieri paragonando il "Benito Stirpe" a un teatro sul cui palcoscenico il Frosinone ha conquistato tanti successi. Un palcoscenico ben visibile da parte degli spettatori ma non è l'unico accessibile. Oltre c'è molto di più, ci sono gli spazi per fare nascere e sviluppare il concetto di aggregazione, prima e dopo la partita e vicino al terreno di gioco e, in generale, dove c'è lo spettacolo, perché il "Benito Stirpe" non nasce solo per ospitare eventi sportivi. «Proprio per queste ragioni - ha aggiunto Gualtieri - abbiamo pensato al terreno di gioco come palcoscenico dello spettacolo e il suo pub come il retro del palco. Al momento in Italia non ci sono stadi del genere e comunque vivibili a questi livelli. Anche per questo abbiamo trovato pronto Michele Pepponi a partecipare a questa iniziativa del tutto innovativa».

L'amministratore delegato di Enoteca La Torre è entrato nei dettagli per quanto riguarda il ristorante ringraziando il presidente Maurizio Stirpe e tutta la Società «per averci dato l'opportunità di raccogliere questa sfida unica in Italia. Ci sono stadi con bar o aree di ristoro, ma avere un ristorante con stelle Michelin non esiste in nessuno stadio. E qui, al "Benito Stirpe", invece, ci sarà Enoteca la Torre che vanta in totale Tre Stelle Michelin». I menù saranno ovviamente adattati alle varie fasi della giornata e ai diversi periodi dell'anno. Il ristorante sarà diviso in due piani. Nel piano terra ci sarà un'atmosfera più british e sarà aperto fin dalla mattina per la colazione con menù adatti all'ora. C'è anche un bancone importante per il bar. Nel pomeriggio invece ci sarà una caffetteria tradizionale. La sera, infine, gli ospiti potranno salire nel piano superiore dove troveranno un'atmosfera e una cucina che meglio si adatterà al momento e ai concetti della serata. Durante le partite, comunque, si cercherà di allargare il ristorante anche al piano terra come pure si presterà ad essere disponibili anche per eventi che non siano soltanto sportivi».

Pepponi ha tenuto anche a precisare che «in questi giorni stiamo selezionando ragazzi e ragazze del posto per farli venire a lavorare all'interno dell'attività. Ce ne serviranno quindici». Infine Gualtieri. «Il programma di apertura ancora non c'è. Quello che posso dire è che il 5 c'è la partita e qualcosa sarà svelato».

Fra.Tur.