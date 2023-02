Carnevale in paese all'insegna del divertimento e dell'allegria. Grande successo dell'appuntamento che si è svolto sabato scorso, animando per l'intero pomeriggio il centro di Torrice. «Un pomeriggio diverso e piacevole lungo l'Alberata per i nostri bambini, che hanno festeggiato allegramente il Carnevale nel loro paese con dolci, coriandoli e intrattenimento - commenta il sindaco Alfonso Santangeli - Presente per l'occasione anche il carro allegorico costruito dai ragazzi, con il lavoro di tanti nostri concittadini e dell'assessore Massimo Fiacco. Complimenti ai giovani per quanto hanno realizzato, grazie al loro carro anche Torrice sarà rappresentata in giro per la provincia in questi giorni di festa. Infatti, il carro è stato già a Pofi e martedì, per il gran finale, sarà a Frosinone».

Santangeli conclude: «Un ringraziamento va alla Pro Loco per la consueta collaborazione e a tutti i volontari che hanno contribuito alla riuscita della manifestazione». Dunque, una festa che ha portato in piazza moltissimi bambini, giovani e adulti, tutti uniti dal desiderio di divertirsi e trascorrere qualche ora in allegria. Un desiderio di festeggiare in libertà atteso da tempo, soprattutto dopo i divieti dell'emergenza sanitaria. Quindi, nello spirito del Carnevale tanti hanno indossato la maschera e raggiunto il centro del paese per cantare, ballare e sfilare. Il carro di Torrice ha partecipato ieri ai festeggiamenti del Carnevale di Pofi e chiuderà con la sfilata alla festa in programma per martedì nel Capoluogo, dove il paese sarà rappresentato dal piccolo capolavoro carnascialesco.