Sul Belvedere è "obbligatorio" baciarsi. Un progetto voluto dall'amministrazione e che si è concretizzato nel giorno dedicato agli innamorati: san Valentino. «La riqualificata area Belvedere, grazie a un finanziamento Gal, è un fiore all'occhiello per il paese e l'amministrazione intende valorizzarla ulteriormente come una vetrina per la nostra comunità, dando lustro e orgoglio e attirando visitatori e curiosi - spiegano - L'installazione è, altresì, un segnale di obbligo di bacio nel punto più panoramico, da intendersi, come un messaggio di positività che aiuti la diffusione di sentimenti di affetto, amore, amicizia e solidarietà che rientrano nei valori fondanti della nostra società».

Particolarmente soddisfatto il sindaco Simone Costanzo che ha aggiunto: «Ci piace pensare a questa area come un terrazzo panoramico dal quale si goda un panorama incantevole e suggestivo come un posto romantico, in particolare all'alba o al tramonto, magari ispirando chi lo desidera nel promettersi, confermarsi o rinnovarsi eterno amore in tutte le sue forme. L'amministrazione comunale, con apposito atto di giunta, ha fatto installare un nuovo "segnale stradale", recante in alto un cerchio con all'interno un cuore con due persone che si baciano. Il Belvedere, inoltre, è già molto frequentato dai giovani e dai meno giovani, attratti in questo punto. C'è da scommettere che ora saranno ancora di più quelli che vorranno conoscerlo. Ci siamo ispirati ad altre località che valorizzano le proprie bellezze anche con una cartellonistica creativa. Uno scenario da veri innamorati dove è d'obbligo il bacio. Un grazie ai due ragazzi innamorati e a Pierangelo Tieri per gli scatti romantici».