Carnevale cepranese: due giorni di festa tra musica, maschere e divertimento. Comune e Consiglio dei Giovani insieme per organizzare la kermesse. Annuncia il ricco programma l'Amministrazione comunale che sulla pagina social dell'ente scrive: «Il Carnevale è la festa più allegra dell'anno: tra musica, maschere, animazione e sano divertimento, ognuno merita di tornare un po' bambino. Per questo grande momento di aggregazione, che riveste un ruolo importante nella sfera delle relazioni sociali e personali, l'Amministrazione comunale organizza per grandi e piccini due giorni di pura magia. L'appuntamento è per domenica 19 febbraio, per ballare e cantare con i "Pulcinella On The Road". Non mancate poi martedì 21 febbraio, per ammirare lo spettacolo di 11 majorettes in costume e 9 musicisti in maschera, in compagnia di Minnie e Topolino, che coinvolgeranno e trascineranno tutti i presenti in un vortice di allegria. Inoltre, sia domenica che martedì sfileranno per le vie della città alcuni carri allegorici, allestiti dai ragazzi del Consiglio dei Giovani. Assolutamente un Carnevale da non perdere».

Da settimane sono al lavoro giovani e non per organizzare carri e gruppi in maschera. Si respirano in paese entusiasmo e soprattutto tanta voglia di vivere in libertà momenti di divertimento e allegria. I ragazzi sono impegnati in prima linea, protagonisti di due giorni di festa per la gioia di bambini e adulti. Il centro si prepara a musica, coriandoli e stelle filanti, il desiderio di festeggiare tutti insieme è forte, la festa si annuncia un successo.