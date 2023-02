La sesta Commissione consiliare si è riunita per discutere la richiesta di autorizzazione relativa all'evento "Escape Room", che si svolgerà nel Castello dei Conti.

La proposta di riunire l'organismo, avanzata dal delegato alla Cultura Alessio Patriarca, è stata accolta in pieno dal presidente Giancarlo Santucci. La seduta, infatti, è stata aperta dallo stesso Patriarca, che ha illustrato ai consiglieri presenti la tipologia dell'evento. Una vera novità, perché per la prima volta il Castello ospiterà una iniziativa capace di coniugare cultura e turismo, già organizzata con successo dall'associazione "Time Out - Escape Room" di Frosinone" nella Rocca Janula a Cassino.

Ma che cosa è "Escape Room"? Si tratta di un gioco di logica in cui i partecipanti, riuniti in gruppo, devono trovare la via di uscita attraverso indizi e indovinelli che si susseguono all'interno di un luogo e un tempo prestabilito. L'obiettivo è far vivere in prima persona un'avventura che stimola la mente, l'intuito, la logica. Molto utilizzata anche per il "team building", la collaborazione è un fattore indispensabile per risolvere gli enigmi e completare con successo la prova. A Ceccano, la particolarità del gioco è che la trama si baserà sulla storia del castello, permettendo così a tutti i partecipanti di divertirsi e conoscere anche la storia locale. «Sono davvero entusiasta - afferma Patriarca - perchè abbiamo l'opportunità di portare in città un grande evento di divertimento e cultura. Attirerà sicuramente moltissimi giovani, gruppi e famiglie e sarà un modo diverso per visitare il Castello dei Conti. Nei prossimi giorni mi incontrerò con i referenti dell'associazione per valutare i dettagli dell'iniziativa, che sicuramente coinvolgerà anche persone di fuori regione. Intanto, ringrazio i membri della Commissione per la sensibilità dimostrata».