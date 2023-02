Questa sera sarà decretato il vincitore del Festival di Sanremo. Favorito sin dagli esordi è Marco Mengoni che, però, a poche ore dall'esibizione all'Ariston afferma di essere soddisfatto di questa esperienza e di averla vissuta in modo differente con maggiore consapevolezza e divertendosi. «Sono molto soddisfatto e contento di questo Festival – ha affermato Mengoni pochi minuti fa – Mi sto divertendo moltissimo e questa è la mia vittoria più grande. Trovo tutto molto bello. Rispetto agli altri Festival me lo sto godendo veramente molto e vorrei mollare ancora di più le redini».

La voce si interrompe, l'emozione sale e le lacrime scendono. E tra la commozione aggiunge: «Sono veramente felice, veramente molto. La vittoria sarebbe molto bella, ma potrei tornare a casa in questo momento ed essere iper felice a prescindere dal riconoscimento del premio». E rispetto al ragazzo che ha calcato quel palcoscenico nel 2010 e nel 2013 aggiunge: «Mi sento sempre lo stesso ma con la differenza di aver messo nel cassetto qualche strumento in più per poter stare meglio e più a mio agio sul palcoscenico. Mi sono rimesso in gioco, bisogna avere coraggio, osare e anche sbagliare. Fortunatamente è andata bene oltre le aspettative. Dico grazie a tutti».