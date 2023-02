Aver raggiunto la maturità del saper lasciare andare, smettere di vivere nel passato e guardare avanti. È questo il messaggio che Giorgia vuol lanciare con la canzone "Parole dette male". Un ritorno in gara a distanza di oltre venti anni con una canzone che racconta una consapevolezza acquisita con gli anni. Una partecipazione tra le più attese e che segna il ritorno di Giorgia sulla scena musicale con la prossima uscita di un album e di un tour che si svolgerà in prima battuta nei teatri italiani e subito dopo nei palazzetti dello sport.

Lei su quel palcoscenico c'è già stata in molte occasioni dimostrando, ogni volta, un modo differente di porsi. Ora si prepara a vivere un nuovo capitolo e, dopo la prima esibizione, chiamerà Pippo Baudo per il parere di colui che l'ha sempre definita "la" voce della musica italiana.

«La canzone che porto in gara, così come la sento, racconta del sapere lasciare andare – ha affermato Giorgia – Ci sono dei momenti delle nostre vite, delle vicissitudini, delle situazioni che si concludono. In quel momento è fondamentale riuscire a lasciare andare, a smettere di vivere nel passato e a guardare a quello che c'è davanti a noi, senza avere paura di quello che potremmo trovare. Di questo parlo nella canzone e lo faccio oggi perché a cinquant'anni sono in una fase in cui io per prima ho imparato a vivere in questo modo. Mi aspetto da questa esperienza tanta emozione, perché è la cosa più importante, quella che mi conduce nella vita. Ho imparato anche a vivere le emozioni».

Sono trascorsi ventidue anni dalla tua ultima partecipazione al Festival di Sanremo con "Di sole e d'azzurro". Cosa ti ha spinto a ritornare in gara al Festival?

«Su tutto ha prevalso la capacità persuasiva di Amadeus. Abbiamo parlato molto e abbiamo parlato proprio di me. Quando ci siamo sentiti la prima volta ho esordito affermando che non me la sentivo, ma lui mi ha fatto riflettere su molte cose e sul fatto che questo rappresentasse un atto di vicinanza al pubblico. Questa occasione è il famoso "rimettersi in gioco", e farlo su questo palco, che è un pezzo della mia vita, è molto importante. Ho iniziato qui, e proprio qui ci sono state tutte le tappe importanti della mia vita. Ogni volta che si arriva a Sanremo ci si trasforma. Oggi a cinquant'anni, dopo gli anni che abbiamo passato, sono dovuta risorgere da una sorta di incertezza. Tutto questo mi ha fatto decidere di tornare in gara. La canzone che ho portato già c'era perché avevo il disco. Direi che Amadeus è stata la persona giusta nel farmi riflettere su alcune cose su cui, altrimenti, non avrei pensato».

Musicalmente come sei cambiata?

«Ho lavorato tanto sulla direzione musicale, ho sempre amato non ripetermi. Credo che nel mio caso ci sia proprio la necessità di non rifare le cose che sono state già fatte. Avevo il dovere di trovare il mio spazio musicale».

Nella serata dei duetti sarai in scena con Elisa e proporrete due brani iconici "Luce" e "Di sole e d'azzurro" con cui siete state entrambe in gara nel Festival del 2001...

«La scelta di Elisa è stata un pensiero istintivo. Ci ho pensato subito perché cantare con lei è molto bello, è un momento unico. È qualcosa di ricco che mi nutre molto. Ho pensato che questo duetto potesse essere una sorta di nostro anniversario che ci permette di ritrovarci qui, su questo palcoscenico, dove siamo stati nel 2001. Quando ne abbiamo parlato abbiamo scelto di fare un regalo al pubblico e di restituire qualcosa al pubblico con due canzoni che, sicuramente, sono difficili».