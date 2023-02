L'Aps Contrade Ripane , in collaborazione con il Comune, organizza la quarta edizione del Carnevale Ripano 2023. L'appuntamento è per il 18 febbraio, con il ritrovo delle maschere alle ore 14, nei pressi della rotatoria di via Meringo Alto. La sfilata dei carri allegorici si terrà lungo le strade del paese fino al monumento. Sarà una giornata di divertimento per adulti e bambini, durante la quale verranno offerti struffoli e frappe ai partecipanti. Non mancheranno l'intrattenimento musicale e l'animazione per i più piccoli. Il tema scelto dalla Aps Contrade Ripane per il Carnevale è "Alice nel Paese delle Meraviglie". Tutti coloro che non hanno gruppi o idee possono partecipare abbracciando il tema fiabesco e unirsi alla sfilata per creare così una grande aggregazione ricreativa.