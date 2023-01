Prosegue a Fiuggi la rassegna teatrale "Stracci & Canovacci". Domenica alle 18.30 nella biblioteca comunale di Fiuggi il quarto e penultimo appuntamento con lo spettacolo "Anticoli di Champagne". Caffè Concerto dedicato a Fiuggi, ai poeti, scrittori e personaggi della celebre stazione termale, arricchito con splendide canzoni popolari di tutti i tempi che ricordano i pomeriggi alle Terme di Fiuggi.

In occasione della festa patronale di Fiuggi San Biagio, la rassegna propone uno spettacolo molto particolare, che ben identifica la vocazione della rassegna di valorizzare la tradizione e in un certo qual modo rinnovarla. Attingendo ai poeti e scrittori fiuggini vissuti in epoche diverse, lo spettacolo, echeggia il contrastante passaggio della città dalla natura agreste a centro turistico. Il titolo ricorda, in chiave ironica e ammiccando alla Belle Époque (periodo storico di riferimento per Fiuggi), Anticoli di Campagna ovvero l'antico nome della città prima che, agli inizi del 900, diventasse l'attuale Fiuggi.

La rassegna, curata dal regista e scrittore Luca Simonelli e realizzata grazie al contributo di Regione Lazio e Lazio Crea e con il patrocinio del Comune di Fiuggi, assessorato alla cultura e al centro storico, si pone come un progetto la cui finalità è quella di diventare, col tempo, il punto di riferimento per la ricerca e proposta del teatro vernacolare e di ogni altra forma espressiva dal vivo appartenente alla cultura popolare. Una formula capace di rendere il fatto teatrale un evento oltre che culturale anche sociale.