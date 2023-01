"Giovani per la Città" è l'evento dedicato ai ragazzi che nell'annualità 2021/2022 si sono distinti portando il nome di Ceprano al di fuori dei confini regionali, nazionali e internazionali. La manifestazione è in programma ed è stata organizzata dall'Amministrazione comunale, che annuncia: «Si tratta di un momento di confronto, per ringraziare e sostenere i nostri giovani che con sacrificio e coraggio portano avanti progetti e passioni per il loro futuro e quello di Ceprano. Ci vediamo dunque numerosi sabato 28 gennaio alle 17,30 presso la sala consiliare "Sandro Pertini"».

Dunque, il paese vanta giovani talenti che nei vari settori emergono portando contributi significativi e dimostrando come con determinazione e forza di volontà i sogni possono diventare realtà. Giusto rendere loro merito e portarli come esempio per tutti gli altri. Ragazzi cepranesi che con sacrificio e determinazione si sono spostati all'estero raggiungendo eccellenti risultati in vari settori, anche imprenditoriali, dimostrando competenze, abilità e soprattutto grande umiltà.

Soddisfatta la consigliera Greta Mazzettino dichiara: «È una bellissima iniziativa alla quale pensavamo da molto tempo. Io come l'intera Amministrazione ne siamo molto orgogliosi. Vogliamo che la consegna di riconoscimenti ai giovani cepranesi per i successi che hanno portato il nome del nostro Comune ad avere risonanza anche oltre il contesto locale, diventi un appuntamento annuale. Siamo sempre pronti a rispondere alle segnalazioni di altri giovani meritevoli. Questo significa essere attenti ai sacrifici e all'impegno che si nascondono sempre dietro il raggiungimento di grandi traguardi. In una società dove tutto è veloce e facilmente acquistabile, è giusto premiare la perseveranza e la passione che hanno portato questi ragazzi a raggiungere i loro successi».