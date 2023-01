Cinque giorni dedicati alle future generazioni per porre al centro il tema intramontabile della scrittura a mano. Così l'associazione culturale no profit "Iniziativa donne", su proposta del maestro calligrafo Franco Taglione, socio e sostenitore di molti progetti del sodalizio sorano, aderisce alla giornata nazionale della scrittura a mano che ricorre il 23 gennaio. L'iniziativa "L'importanza della scrittura a mano" rientra tra gli appuntamenti legati alla campagna nazionale "Scrittura a mano. Patrimonio dell'Umanità", a cura dell'Istituto grafologico internazionale Girolamo Moretti di Urbino.

"Scrivere a mano è un gesto semplice e spontaneo che libera la creatività e che più di tutti è in grado di esprimere l'unicità di un individuo", sottolineano dall'Istituto Moretti. Sposando il messaggio, l'associazione culturale "Iniziativa donne", con il patrocinio del Comune di Sora e in sinergia con il maestro calligrafo Franco Taglione, organizzerà cinque appuntamenti che si terranno dal 23 al 27 gennaio prossimi nelle aule-studio del palazzo della cultura, in piazza San Francesco. Gli appuntamenti che si terranno dal lunedì al venerdì, con inizio alle ore 10, saranno rivolti al primo, al secondo e al terzo istituto comprensivo di Sora, all'Istituto Santa Maria De Mattias di Sora e all'Istituto Santa Giovanna Antida di Sora.

Gli studenti saranno invitati ai cinque appuntamenti a gruppi di venti. L'incontro, della durata di circa un'ora, darà voce all'arte del maestro calligrafo Franco Taglione che, con una lezione frontale con i ragazzi, condurrà a una riflessione sull'importanza dello scrivere a mano. L'associazione ringrazia il maestro Taglione del suo costante impegno per la divulgazione della cultura.