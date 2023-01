Grandi emozioni per le prime due date del "Social Sound Festival". Il festival ha preso il via venerdì con una bellissima lezione concerto su Bach tenuta dal maestro Giuliano De Angelis nella scuola media Gaetano Di Biasio: oltre cento ragazzi hanno avuto il privilegio di assistere ad una lezione concerto interagendo con uno dei più importanti violoncellisti italiani. Al termine della lezione la voce unanime è stata «emozione pura» ha dichiarato l'assessore alla cultura Danilo Grossi.

Sabato, invece, è stata la volta del chitarrista Toscano Fabio Montomoli, nel Palazzo della Cultura di Cassino. Un sala gremita ha assistito ad un recital chitarristico interamente dedicato alla musica di Bach. L'impeccabile esecuzione ed interpretazione ha condotto il pubblico in un viaggio sensoriale e culturale unico ed irripetibile . L'obiettivo primario è quello di fare cultura, da intendersi come un vero e proprio "farmaco", capace di prevenire e curare malattie del corpo e della mente. «Basta assumerla a dosi regolari per ottenere benefici tangibili che possono perfino potenziare l'effetto dei medicinali convenzionali» avevano spiegato prima dell'inizio del festival il direttore artistico Alessandro Minci e l'assessore alla Cultura, Danilo Grossi.

«Tornare a fare cultura e musica di alto livello nella mia città è un'esperienza fantastica e il mio auspicio è che la città entri in simbiosi con il bisogno di bellezza e di cultura. Solo attraverso la cultura e l'abitudine alla bellezza si diventa persone migliori e più sensibili» ha poi dichiarato il direttore artistico, Alessandro Minci. Il festival andrà avanti domani con un importantissimo appuntamento dibattito con gli studenti delle scuole medie ad indirizzo musicale.